Червиченко: замысел Станковича не сработал в матче Кубка России с «Ростовом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

«Ростов», как и в предыдущем матче со «Спартаком», порадовал. Мне кажется, Станковичу показалось, что он делает хитрый ход, когда выпустил не самых сильных игроков в старте. Как мне видится, задача была отыграть «на ноль», либо ещё и забить, чтобы по сумме двух матчей была ничья, а во втором тайме уже добивать «Ростов». По идее Станковича Барко и Угальде должны были феерично растоптать «Ростов» во втором тайме. Но получили двушку и пошли отдыхать. Замысел Станковича не сработал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.