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Червиченко: замысел Станковича не сработал в матче Кубка России с «Ростовом»

Червиченко: замысел Станковича не сработал в матче Кубка России с «Ростовом»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Ростов», как и в предыдущем матче со «Спартаком», порадовал. Мне кажется, Станковичу показалось, что он делает хитрый ход, когда выпустил не самых сильных игроков в старте. Как мне видится, задача была отыграть «на ноль», либо ещё и забить, чтобы по сумме двух матчей была ничья, а во втором тайме уже добивать «Ростов». По идее Станковича Барко и Угальде должны были феерично растоптать «Ростов» во втором тайме. Но получили двушку и пошли отдыхать. Замысел Станковича не сработал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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