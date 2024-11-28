«После первого тайма «Спартак» мог ехать обратно». Бубнов — о матче с «Ростовом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Красно-белые уступили со счётом 1:2 и опустились в нижнюю сетку Пути регионов. В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Виктор Мелёхин. За «Спартак» голом отметился Кристофер Мартинс.

«Спартак» в Ростов-на-Дону добирался на поезде. Видимо, команду так укачало, что весь первый тайм футболисты спали. Плюс ещё Деян Станкович ротировал состав, убрав всех ведущих игроков в каждой линии. Практически полностью проиграли «Ростову», после первого тайма могли ехать обратно в Москву, ведь шансов отыграться с 0:3 по сумме двух встреч не было. Красно-белые в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам!» — приводит слова Бубнова Sportbox.