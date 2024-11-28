Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«После первого тайма «Спартак» мог ехать обратно». Бубнов — о матче с «Ростовом»

«После первого тайма «Спартак» мог ехать обратно». Бубнов — о матче с «Ростовом»
Деян Станкович
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Красно-белые уступили со счётом 1:2 и опустились в нижнюю сетку Пути регионов. В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Виктор Мелёхин. За «Спартак» голом отметился Кристофер Мартинс.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Спартак» в Ростов-на-Дону добирался на поезде. Видимо, команду так укачало, что весь первый тайм футболисты спали. Плюс ещё Деян Станкович ротировал состав, убрав всех ведущих игроков в каждой линии. Практически полностью проиграли «Ростову», после первого тайма могли ехать обратно в Москву, ведь шансов отыграться с 0:3 по сумме двух встреч не было. Красно-белые в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам!» — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Спартак» забил гол-шедевр «Ростову»! Но этого оказалось мало. LIVE
Live
«Спартак» забил гол-шедевр «Ростову»! Но этого оказалось мало. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android