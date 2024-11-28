Гонду рассказал, как решился на переход в «Зенит»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, как решился на переезд в Россию. По словам форварда, он созванивался со знакомыми аргентинцами из «Оренбурга», прежде чем принял предложение сине-бело-голубых.

«Когда пришло предложение от «Зенита», я понял, что действительно этого хочу, что мне это важно и нужно. Теперь получаю огромное удовольствие от того, что сейчас происходит в жизни. Я не так много знал о России, поэтому начал что-то читать, смотреть, искать. Созванивался со знакомыми аргентинцами из «Оренбурга». После их рассказов ещё сильнее убедился, что надо ехать и узнавать всё самому», — сказал Гонду.

К «Зениту» аргентинский футболист присоединился в конце августа этого года. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нападающий забил шесть голов. Действующий контракт 23-летнего Лусиано с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в € 11 млн.