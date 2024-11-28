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Футболист «Краснодара» Козлов: хотим выиграть два матча со «Спартаком» и «Локомотивом»

Футболист «Краснодара» Козлов: хотим выиграть два матча со «Спартаком» и «Локомотивом»
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о календаре команды в Российской Премьер-Лиге в концовке 2024 года. «Быки» сыграют на своём поле с московскими «Спартаком» (1 декабря) и «Локомотивом» (8 декабря). Обе игры начнутся в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы к каждой игре готовимся одинаково. Хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Сейчас думаем про предстоящий матч, а какие-то глобальные планы будем строить весной.

Хотим выиграть последние два матча в году со «Спартаком» и «Локомотивом». Но сейчас думаем именно про матч со «Спартаком» и готовимся к нему, а далее уже к матчу с железнодорожниками. Я бы не сказал, что сложный календарь в конце года, нормальный календарь. Группа игроков у нас не отправилась в Тюмень, у них будет больше времени подготовиться к матчам. Это будет плюсом для нас», — приводит слова Козлова Metaratings.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.

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