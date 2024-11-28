Карпукас: в 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы ещё подумал

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

– Как Смолов в условную «Сельту» поехал бы?

– Тяжёлый вопрос. Всё-таки «Локо» – топ-клуб. Из него тяжело уходить. В моём возрасте, наверное, ещё много раз подумал бы. А когда стану постарше, допустим, мне 30 лет, а я не попробовал себя в Европе, тогда пошёл бы. В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу? Я бы ещё подумал.

– При этом Испания тебе подошла бы больше всего?

– Да, стилистически всегда была близка. Мне нравится сложный технически-созидательный футбол. Я кайфую от комбинаций, от выхода из обороны. Я понимаю, из-за чего мне вообще нравится эта игра, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.