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Игрок «Рубина» Безруков: только порадуемся за Рожкова, если он перейдёт в «Динамо»

Игрок «Рубина» Безруков: только порадуемся за Рожкова, если он перейдёт в «Динамо»
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о возможном переходе одноклубника Ильи Рожкова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что Рожков фактически сам выкупит свой контракт у «Рубина» за € 3 млн и подпишет соглашение с «Динамо» сроком до 2029 года.

«Илья Рожков — молодой и талантливый парень. У него всё впереди. Даже если он всё-таки перейдёт в «Динамо», мы за него только порадуемся, потому что он казанский воспитанник. Хочется от каждого игрока и конкретно от Ильи большего, чтобы они стремились играть в топовых чемпионатах», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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