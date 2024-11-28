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Агент Свистуновой высказался о будущем футболистки «Чертаново» после просмотра в «Барсе»

Агент Свистуновой высказался о будущем футболистки «Чертаново» после просмотра в «Барсе»
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Агент Глеб Разоренов, представляющий интересы нападающей московского «Чертаново» Яны Свистуновой, высказался о будущем футболистки. Ранее «ВсеПроСпорт.ру» сообщил, что 18-летняя Яна Свистунова может передумать переходить в испанскую «Барселону» из-за других вариантов продолжения карьеры.

«Сейчас преждевременно говорить. Уже не секрет, что была заинтересованность «Барселоны», но где Яна продолжит карьеру, я пока сказать не могу. Все варианты возможны, но преждевременно вести разговоры. Сейчас идёт процесс переговоров», — сказал Разоренов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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