Куртуа — о поражении от «Ливерпуля»: «Реал» толком ничего не создал в атаке

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По словам Куртуа, «сливочные» неплохо проявили себя в защите, однако в нападении не смогли сделать необходимое для приемлемого результата.

«На данный момент «Ливерпуль» — одна из самых сильных команд в Европе. Мы хорошо защищались в первом тайме, но в атаке толком ничего не сделали. Мы могли сравнять счёт с пенальти, не удалось, а после второго пропущенного гола было трудно вернуться в игру», — приводит слова Куртуа RTBF.

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.