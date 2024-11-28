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Куртуа — о поражении от «Ливерпуля»: «Реал» толком ничего не создал в атаке

Куртуа — о поражении от «Ливерпуля»: «Реал» толком ничего не создал в атаке
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Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По словам Куртуа, «сливочные» неплохо проявили себя в защите, однако в нападении не смогли сделать необходимое для приемлемого результата.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«На данный момент «Ливерпуль» — одна из самых сильных команд в Европе. Мы хорошо защищались в первом тайме, но в атаке толком ничего не сделали. Мы могли сравнять счёт с пенальти, не удалось, а после второго пропущенного гола было трудно вернуться в игру», — приводит слова Куртуа RTBF.

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив шесть очков. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков.

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