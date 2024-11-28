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«Я в восторге». Гонду оценил стартовый отрезок в «Зените»

«Я в восторге». Гонду оценил стартовый отрезок в «Зените»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду дал оценку стартовому периоду в российском клубе. Аргентинец перешёл в «Зенит» в августе 2024 года, подписав контракт сроком на четыре года с возможностью продления ещё на год.

«Отлично, я очень рад! Уже говорил и повторюсь — я в восторге от «Зенита», мне здесь комфортно, как в клубе, так и в городе. Думаю, это сильно помогает мне проявлять себя на поле. Конечно, бывают моменты в игре, когда всё идёт не так, как мне хочется, но я спокойно отношусь к этому — ещё продолжается период адаптации, я здесь меньше трёх месяцев. В целом всё хорошо, настрой у меня очень позитивный», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Лусиано Гонду провёл 10 матчей, в которых забил шесть мячей. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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