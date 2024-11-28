Полузащитник «Локомотива» и сборной России Карпукас рассказал, в чём ему нужно прибавить

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас объяснил, в каких компонентах ему нужно прибавлять в футбольном плане.

– В чём тебе нужно прибавлять?

– Больше функционально. Я иногда играю и по 90 минут, но в плане беговой работы точно нужно развиваться. На самом деле прогрессировать нужно во всём, как банально ни звучало бы, но акцент сделал бы на этом.

– Карпин недавно говорил в подкасте Смолову как раз про спринты.

– Да, речь про интенсивность. У нас количество километров могут набегать такое же, как и в Европе, но этот объём складывается из разной скоростной категории бега, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.