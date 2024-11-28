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Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября

Жеребьёвка следующих этапов Кубка России пройдёт 30 ноября
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Жеребьёвка пар 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в субботу, 30 ноября. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Церемония начнётся в 12:30 по московскому времени. Своих соперников узнают победители первого этапа 1/4 финала Пути регионов – «Краснодар», тольяттинский «Акрон», екатеринбургский «Урал» и «Динамо» Махачкала. С ними встретятся проигравшие двухматчевое противостояние клубы из Пути РПЛ. В верхней сетке турнира полуфинальные пары сформируют московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», «Ростов» и победитель противостояния столичных «Локомотива» и «Динамо».

Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ и игры второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут 11-13 марта 2025 года.

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