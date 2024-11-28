Артём Карпукас ответил, в чём сила тренера «Локомотива» Галактионова

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас ответил, в чём заключается главная сила тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«В чём сила Михаила Галактионова? Он нашёл лучшие качества у тех игроков, которые оказались в команде», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Локомотив» занимает третье место по итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 39 очков после аналогичного количества матчей. На одно очко от лидера отстаёт «Краснодар» (38 очков).