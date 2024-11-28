Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Карпукас ответил, в чём сила тренера «Локомотива» Галактионова

Артём Карпукас ответил, в чём сила тренера «Локомотива» Галактионова
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас ответил, в чём заключается главная сила тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«В чём сила Михаила Галактионова? Он нашёл лучшие качества у тех игроков, которые оказались в команде», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Локомотив» занимает третье место по итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 39 очков после аналогичного количества матчей. На одно очко от лидера отстаёт «Краснодар» (38 очков).

Материалы по теме
«Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия». Теневой герой «Локомотива»
Эксклюзив
«Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия». Теневой герой «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android