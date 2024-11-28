Глава «Урала» Иванов отреагировал на информацию о наличии у него онкологии

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии своего здоровья после появления информации, что врачи обнаружили у него онкологическое заболевание. Ранее об этом в своём телеграм-канале сообщил известный инсайдер Иван Карпов.

— Пишут, что у вас рак. Что можете сказать об этом?

— Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берёт. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что справлюсь. Думаю, всё нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Дай бог, всё будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Иванову 63 года. С 1 марта 2003-го он занимает должность президента футбольного клуба «Урал». Екатеринбургская команда по итогам прошлого сезона покинула Российскую Премьер-Лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». 6 ноября «Урал» объявил об увольнении главного тренера Евгения Аверьянова и назначении Олега Шатова на должность исполняющего обязанности главного тренера. После 20 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Урал» занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга имеет в своём активе 36 очков.