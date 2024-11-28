Карпукас рассказал, за счёт чего пробился в основной состав «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас объяснил, за счёт чего ему удалось пробиться в основную команду железнодорожников.

«Я знал свои хорошие качества и знал, что шанс появится. В первую очередь — футбольная голова. Видел ходы, которые не все замечали. Плюс трудолюбие, за счёт которого добрался до «Локомотива». В молодёжке у меня был плохо развит отбор. Сначала думал, что пробьюсь за счёт игры с мячом. А затем мне тренер молодёжки сказал: «Если прибавишь в отборе, то дорога в основную команду будет открыта». Так и получилось», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.