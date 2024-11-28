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Трубин — о матче с «Монако»: украинское сердце бьётся в такт победе

Трубин — о матче с «Монако»: украинское сердце бьётся в такт победе
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Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Отметим, что украинец отказался от рукопожатия с полузащитником французской команды Александром Головиным перед игрой.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13'     1:1 Павлидис – 48'     2:1 Магасса – 67'     2:2 Кабрал – 84'     2:3 Амдуни – 88'    
Удаления: Синго – 58' / нет

«Украинское сердце бьётся в такт победе», — приводит слова Трубина RMC Sport.

Матч между «Бенфикой» и «Монако» состоялся накануне, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Бенфики».

23-летний Трубин стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский вратарь в 16 матчах во всех турнирах пропустил 14 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

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