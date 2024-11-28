Трубин — о матче с «Монако»: украинское сердце бьётся в такт победе

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Отметим, что украинец отказался от рукопожатия с полузащитником французской команды Александром Головиным перед игрой.

«Украинское сердце бьётся в такт победе», — приводит слова Трубина RMC Sport.

Матч между «Бенфикой» и «Монако» состоялся накануне, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Бенфики».

23-летний Трубин стал игроком португальской команды летом 2023 года, перейдя из «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинский вратарь в 16 матчах во всех турнирах пропустил 14 голов и шесть раз сыграл «на ноль».