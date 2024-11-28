«Это связано с двойными стандартами». Президент TFF — о матче «Бешикташа» в Венгрии

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу высказался о проведении матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Маккаби» Тель-Авив в Венгрии. Встреча состоится сегодня, 28 ноября.

«Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, это причина, по которой «Бешикташ» приехал сюда. Сегодня это связано с двойными стандартами в мире, России и на Украине.

Санкции, наложенные на Россию, не распространяются на команды Израиля. Эти команды всё ещё участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру. Мы здесь сегодня как Федерация футбола Турции, чтобы противостоять этому», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT Spor.