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В Турции обвинили УЕФА в двойных стандартах на фоне отстранения России и матчей с командами из Израиля

«Это связано с двойными стандартами». Президент TFF — о матче «Бешикташа» в Венгрии
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Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу высказался о проведении матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Бешикташ» — «Маккаби» Тель-Авив в Венгрии. Встреча состоится сегодня, 28 ноября.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим, чтобы футбол служил миру и братству, но, к сожалению, это причина, по которой «Бешикташ» приехал сюда. Сегодня это связано с двойными стандартами в мире, России и на Украине.

Санкции, наложенные на Россию, не распространяются на команды Израиля. Эти команды всё ещё участвуют в спортивных мероприятиях по всему миру. Мы здесь сегодня как Федерация футбола Турции, чтобы противостоять этому», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT Spor.

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