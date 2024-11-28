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Карпукас: в раздевалке чемпионскую гонку РПЛ не обсуждаем — ещё столько игр впереди

Карпукас: в раздевалке чемпионскую гонку РПЛ не обсуждаем — ещё столько игр впереди
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас раскрыл, обсуждают ли футболисты железнодорожников чемпионские амбиции своей команды.

– Признайся, наверняка же летом и у игроков были сомнения, как выступит команда?
– Понятно, что присутствовали опасения – всё-таки сильные футболисты ушли. Думаю, переживания были внутри каждого из нас, но после побед приходила уверенность, что мы можем добиваться результата.

– О чемпионской гонке говорить слишком рано?
– В раздевалке эту тему не обсуждаем – ещё столько игр впереди. Посмотрим, как оно будет на дистанции всего сезона. Надеюсь, выдержим, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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