Карпукас: в раздевалке чемпионскую гонку РПЛ не обсуждаем — ещё столько игр впереди

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас раскрыл, обсуждают ли футболисты железнодорожников чемпионские амбиции своей команды.

– Признайся, наверняка же летом и у игроков были сомнения, как выступит команда?

– Понятно, что присутствовали опасения – всё-таки сильные футболисты ушли. Думаю, переживания были внутри каждого из нас, но после побед приходила уверенность, что мы можем добиваться результата.

– О чемпионской гонке говорить слишком рано?

– В раздевалке эту тему не обсуждаем – ещё столько игр впереди. Посмотрим, как оно будет на дистанции всего сезона. Надеюсь, выдержим, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.