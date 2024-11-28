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Роман Шаронов: «Рубин» очень сильно зависит от Даку

Роман Шаронов: «Рубин» очень сильно зависит от Даку
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Бывший игрок и главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанской командой и московским ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«В матче с ЦСКА играл Фамейе. Это футболист для другого стиля игры: он быстрый, ему надо получать мячи за спину. Даку не играл, а это означает, что «Рубин» очень сильно зависит от этого нападающего. Исходя из того, как ЦСКА забивал третий мяч, «Рубин» комфортнее себя чувствует, когда находится в среднем блоке», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Рубином» и ЦСКА состоялся 26 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 3:0. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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