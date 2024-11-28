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Медина летал за мячом, Карасёв раздавал жёлтые карточки. Фото поражения «Спартака» в КР

Медина летал за мячом, Карасёв раздавал жёлтые карточки. Фото поражения «Спартака» в КР
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27 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» прошёл ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Ростова». Общий счёт по сумме двух матчей составил 3:1.

Лучшие кадры с матча «Ростов» – «Спартак» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Счёт открыл на 19-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков. На 31-й минуте Виктор Мелёхин забил второй мяч хозяев. На перерыв команда Карпина ушла с комфортным преимуществом. Во время паузы главный тренер «Спартака» Деян Станкович провёл четыре замены. На 55-й минуте Кристофер Мартинс отыграл один мяч.

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