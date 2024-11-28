Французский журналист — о Мбаппе: это одинокий больной человек

Известный французский журналист Даниэль Риоло высказался о психологических проблемах нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Он считает, что футболист морально болен и очень одинок.

«Килиан в плохом состоянии. Такое уже случалось с другими спортсменами. Создаётся впечатление, что занавес уже опущен, что ничего не осталось [у Мбаппе по отношению к футболу]. Его семья и близкие должны посоветовать ему что-то, поговорить с ним. Нужно открыться, чтобы избавиться от того, что его тяготит на душе. Когда я увидел, как он бежит бить пенальти, как двигается его тело… Это больной человек. Он одинок, ему очень одиноко», — приводит слова Риоло RMC Sport.