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Фрэнк Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа «Ковентри Сити»

Фрэнк Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа «Ковентри Сити»
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Английский специалист Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Ковентри Сити», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщил официальный сайт «Ковентри Сити».

«Ковентри Сити» рад объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба. 46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые выведет команду на поле в эту субботу в матче с «Кардифф Сити» на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Фрэнка будут поддерживать два новых тренера, Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми он много работал ранее», — написано в заявлении клуба.

«Ковентри Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда набрала 17 очков за 17 матчей.

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