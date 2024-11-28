Фрэнк Лэмпард возглавил команду Чемпионшипа «Ковентри Сити»

Английский специалист Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Ковентри Сити», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщил официальный сайт «Ковентри Сити».

«Ковентри Сити» рад объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда новым главным тренером клуба. 46-летний специалист подписал контракт на два с половиной года и впервые выведет команду на поле в эту субботу в матче с «Кардифф Сити» на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Фрэнка будут поддерживать два новых тренера, Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми он много работал ранее», — написано в заявлении клуба.

«Ковентри Сити» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда набрала 17 очков за 17 матчей.