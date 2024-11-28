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Карпукас: понятно, что Батраков — игрок высокого уровня, но и где-то везёт

Карпукас: понятно, что Батраков — игрок высокого уровня, но и где-то везёт
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас высказался о своём одноклубнике Алексее Батракове, который стал открытием текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

– Я всегда любил посмотреть матчи команд из академии, поэтому помню его. Батраков тогда производил такое же впечатление, как и сегодня. Один в один в плане стиля игры. Мне он всегда нравился.

– Может, ты тогда объяснишь, как он это творит? Главное открытие сезона.
– Фарт и качества игрока. Всем понятно, что игрок высокого уровня, но и где-то везёт – без этого в футболе никуда, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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