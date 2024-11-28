Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Волженкин — один из основных кандидатов на пост гендиректора «Крыльев»

Кирилл Волженкин — один из основных кандидатов на пост гендиректора «Крыльев»
Комментарии

Бывший генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин — один из основных кандидатов на аналогичный пост в «Крыльях Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» после 16 туров РПЛ нынешнего сезона располагаются на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Материалы по теме
«Крылья Советов» репостнули заявление губернатора Федорищева о коррупции в судействе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android