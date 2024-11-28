Кирилл Волженкин — один из основных кандидатов на пост гендиректора «Крыльев»

Бывший генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин — один из основных кандидатов на аналогичный пост в «Крыльях Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» после 16 туров РПЛ нынешнего сезона располагаются на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.