Дер-Класикер-2024: дата и время матча «Боруссия» — «Бавария» в 12-м туре Бундеслиги

В субботу, 30 ноября, состоится главное дерби Германии, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025 пройдёт на стадионе «шмелей» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию Дер-Класикер-2024. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 29 очков за 11 матчей. «Боруссия» идёт на пятом месте, имея в своём активе 19 очков. В последний раз команды встречались в марте 2024 года — тогда «шмели» обыграли мюнхенцев со счётом 2:0.