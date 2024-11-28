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Дер-Класикер 2024: дата и время матча Боруссия Дортмунд — Бавария, 12 тур Бундеслиги 2024-2025

Дер-Класикер-2024: дата и время матча «Боруссия» — «Бавария» в 12-м туре Бундеслиги
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В субботу, 30 ноября, состоится главное дерби Германии, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч 12-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025 пройдёт на стадионе «шмелей» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию Дер-Класикер-2024. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 29 очков за 11 матчей. «Боруссия» идёт на пятом месте, имея в своём активе 19 очков. В последний раз команды встречались в марте 2024 года — тогда «шмели» обыграли мюнхенцев со счётом 2:0.

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