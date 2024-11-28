Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал лучших футболистов РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал лучших футболистов РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

– Назови трёх лучших игроков РПЛ прямо сейчас. Только давай для объективности уберём «Локо». По остальным командам ты можешь быть беспристрастным.
– Сложно. Больше трёх назову. Вот возьмём «Краснодар». Там выделяются Кордоба и Сперцян. В «Зените» есть Глуш [Глушенков], который примерно один матч сыграл и восемь забил. Ну и треугольник в центре поля — Барриос, Вендел, Клаудиньо. В «Динамо» Тюкавин и вся линия атаки хорошая, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
«Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия». Теневой герой «Локомотива»
Эксклюзив
«Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия». Теневой герой «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android