Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал лучших футболистов РПЛ

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

– Назови трёх лучших игроков РПЛ прямо сейчас. Только давай для объективности уберём «Локо». По остальным командам ты можешь быть беспристрастным.

– Сложно. Больше трёх назову. Вот возьмём «Краснодар». Там выделяются Кордоба и Сперцян. В «Зените» есть Глуш [Глушенков], который примерно один матч сыграл и восемь забил. Ну и треугольник в центре поля — Барриос, Вендел, Клаудиньо. В «Динамо» Тюкавин и вся линия атаки хорошая, — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.