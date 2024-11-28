Смолов рассказал, какой европейский топ-чемпионат подойдёт Сперцяну

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о своём одноклубнике, полузащитнике сборной Армении Эдуарде Сперцяне. По мнению Смолова, Сперцян смог бы проявить себя в Серии А.

«Сперцян точно готов к переезду в европейский чемпионат. Но здесь не всё зависит от него, а от «Краснодара». Чтобы он проявил свои лучшие качества, на сегодня ему лучше подойдёт чемпионат Италии», — приводит слова Смолова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Сперцян провёл 16 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России.