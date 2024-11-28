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Фёдор Смолов: пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно

Фёдор Смолов: пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о том, что команда не потерпела ни одного поражения за 16 туров сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«По силам ли закончить 2024 год без поражений? Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. У нас в чемпионате матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.

Станет ли «Краснодар» чемпионом? После 30-го тура смогу дать вам ответ. Мы делаем всё от нас зависящее», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 38 очков за 16 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39).

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