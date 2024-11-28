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Президент «Ростова» Арутюнянц: хотим быть в пятёрке лучших в РПЛ

Президент «Ростова» Арутюнянц: хотим быть в пятёрке лучших в РПЛ
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что жёлто-синие хотят быть в пятёрке лучших команд Российской Премьер-Лиги.

«Естественно, мы хотим быть в пятёрке. Есть ещё много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

После 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Последние две встречи в рамках внутреннего первенства — с «Химками» и ЦСКА — жёлто-синие выиграли. В 17-м туре команда Валерия Карпина встретится с «Пари НН» на домашней арене. Игра состоится 30 ноября, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 мск.

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