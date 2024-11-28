«Без поражений не бывает побед». Головин — о матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался по итогам игры 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Бен-Сегир – 13' 1:1 Павлидис – 48' 2:1 Магасса – 67' 2:2 Кабрал – 84' 2:3 Амдуни – 88'
Удаления: Синго – 58' / нет
«Без поражений не бывает побед. Двигаемся дальше», — написал Головин у себя в телеграм-канале.
Матч между «Бенфикой» и «Монако» состоялся накануне, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Бенфики». Монегаски набрали 10 очков в пяти играх и расположились на восьмой строчке. «Бенфика» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.
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