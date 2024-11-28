Тренер «Химок» Артига: выиграть в серии пенальти с «Уралом» было практически невозможно

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (1:1, 4:3 пен.).

«Первым делом хочу поздравить «Урал» с проходом в следующий раунд Кубка России. В первом тайме мы играли не так, как должна играть команда в кубковых матчах на вылет. Особенно не понравились действия в обороне. Во втором тайме ситуация улучшилась, хоть мы и пропустили первыми. Быстро сравняли счёт, в конце был явный момент у Руденко. А потом нам просто не повезло, удаление вратаря осложнило ситуацию. Хосонов сделал всё, что было в его силах, но Хетаг не вратарь. Так что выиграть в серии пенальти было практически невозможно», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».