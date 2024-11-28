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Тренер «Химок» Артига: выиграть в серии пенальти с «Уралом» было практически невозможно

Тренер «Химок» Артига: выиграть в серии пенальти с «Уралом» было практически невозможно
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
4 : 3
Химки
Химки
1:0 Воронов – 77'     1:1 Магомедов – 83'    
Удаления: нет / Обухов – 90+4'

«Первым делом хочу поздравить «Урал» с проходом в следующий раунд Кубка России. В первом тайме мы играли не так, как должна играть команда в кубковых матчах на вылет. Особенно не понравились действия в обороне. Во втором тайме ситуация улучшилась, хоть мы и пропустили первыми. Быстро сравняли счёт, в конце был явный момент у Руденко. А потом нам просто не повезло, удаление вратаря осложнило ситуацию. Хосонов сделал всё, что было в его силах, но Хетаг не вратарь. Так что выиграть в серии пенальти было практически невозможно», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

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