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Агент Умара Сако высказался о будущем защитника в «Ростове»

Агент Умара Сако высказался о будущем защитника в «Ростове»
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Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, высказался о будущем футболиста.

«Я пока ещё не знаю, останется ли Умар Сако в клубе зимой или нет», — сказал Диалло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Умар Сако провёл 16 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету шесть игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 20 очков после 16 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (39).

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