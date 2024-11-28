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Кузнецов: нет уверенности, что «Реал» Мадрид пройдёт в следующий раунд Лиги чемпионов

Кузнецов: нет уверенности, что «Реал» Мадрид пройдёт в следующий раунд Лиги чемпионов
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийный клуб 2DROTS, высказался по итогам матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Когда выпадают ведущие игроки, тяжело использовать резерв, который не получал необходимой практики долгое время. «Ливерпуль» давно не проигрывает на своём стадионе, болельщики поддерживают, идёт давление на соперника. Думаю, «Реал» не справился с давлением и ответственностью.

У меня нет уверенности, что «Реал» пройдёт в следующий раунд Лиги чемпионов. Это нормально, когда тренер убеждает руководство и болельщиков, что это временные неудачи. По игре не вижу, чтобы они были сильнее «Ливерпуля». Три поражения в Лиге чемпионов осложняют борьбу за выход», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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