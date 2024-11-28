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«Ноттингем Форест» готов предложить € 23 млн за экс-игрока «Зенита»

«Ноттингем Форест» готов предложить € 23 млн за экс-игрока «Зенита»
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Английский «Ноттингем Форест» готов предложить € 23 млн за бывшего нападающего «Зенита», а ныне игрока «Коринтианса» Юри Алберто. Об этом сообщает бразильское издание Bolavip.

Отмечается, что бразильский клуб готов к переговорам. К «Зениту» Юри присоединился в январе 2022 года, но уже летом перешёл в «Коринтианс» на правах аренды. В 2023-м Алберто стал игроком бразильского клуба на постоянной основе.

Действующий контракт 23-летнего Юри с «Коринтиансом» рассчитан до конца декабря 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального игрока линии атаки в € 11 млн.

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