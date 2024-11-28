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Полузащитник «Локомотива» Карпукас после поездки в Африку завёл дома сервала

Полузащитник «Локомотива» Карпукас после поездки в Африку завёл дома сервала
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас поделился впечатлениями от путешествия в Африку.

«Мы с девушкой ездили на сафари. Интересный опыт, хоть и тяжёлый. Всё-таки там свои условия. Далеко не все отели с системой «всё включено». Жили в палатках и 10 дней вставали в шесть утра, чтобы посмотреть на животных. Сначала было трудно просыпаться так рано, но потом стали засыпать раньше и привыкли.

Видели льва, гепарда, слона, жирафа, носорога и ещё кого-то по мелочи. Встретили всех, кроме леопарда, но нашли там сервала. Мы даже потом завели дома похожего, если точнее, то смесь сервала с кошкой (по закону РФ в домашних условиях нельзя заводить чистокровного сервала. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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