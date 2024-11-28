Николас Маричал назвал лучший клуб и сильнейшего футболиста РПЛ

Защитник «Динамо» Николас Маричал обозначил сильнейший клуб Российской Премьер-Лиги и лучшего футболиста чемпионата. Он выделил «Краснодар» и форварда «быков» Джона Кордобу. Уругваец считает, что «Краснодар» силён и по игре, и по результату. А Кордоба, по словам Николаса, совмещает в себе мощность и невероятную скорость.

«В настоящий момент «Краснодар» – лучшая команда чемпионата. По тому, как они играют, по результату – они не просто так находятся на верхних строчках.

Пожалуй, для меня Кордоба лучший футболист лиги прямо сейчас. Очень мощный нападающий, невероятно быстрый. Он забивает много голов, причём важных голов. Но что ещё важнее, он всегда играет на команду», — приводит слова Маричала Metaratings.

Напомним, в ноябре «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой, которого ранее связывали со «Спартаком» и «Зенитом». Сейчас «быки» идут на втором месте в таблице РПЛ.