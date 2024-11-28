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Андрей Канчельскис: «Реал» не вылетит из Лиги чемпионов и будет бороться за трофей

Андрей Канчельскис: «Реал» не вылетит из Лиги чемпионов и будет бороться за трофей
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 52'     2:0 Гакпо – 76'    

«Если «Ливерпуль» выиграл, значит, победа заслуженная. «Реал», что ли, должен выигрывать всегда? Неважно, как команда начала турнир, важно, как она его закончит. Сейчас «Реал» может проиграть, но потом оказаться в полуфинале Лиги чемпионов. При этом можно задать вопрос: будет ли там играть «Ливерпуль»? Английская команда выглядит хорошо, но с новым форматом не знаешь, что будешь дальше. Лига чемпионов — это турнир, в котором «Реал» знает, как играть. Если сейчас они выиграют два матча, то поднимутся в зону 1/8 финала. Я могу точно сказать, что «Реал» не вылетит из Лиги чемпионов и будет бороться за трофей в финале турнира», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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