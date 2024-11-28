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Обляков: мечтаю, что сборную России вернут к официальным турнирам

Обляков: мечтаю, что сборную России вернут к официальным турнирам
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что мечтает о возвращении национальной команды к международным соревнованиям.

— Вам 26 лет, есть ли у вас мечта, связанная со сборной России?
— Конечно, мечтаю, что сборную России вернут к официальным турнирам. Мы все ждём этого момента, — приводит слова Облякова ТАСС.

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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