Обляков: мечтаю, что сборную России вернут к официальным турнирам

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что мечтает о возвращении национальной команды к международным соревнованиям.

— Вам 26 лет, есть ли у вас мечта, связанная со сборной России?

— Конечно, мечтаю, что сборную России вернут к официальным турнирам. Мы все ждём этого момента, — приводит слова Облякова ТАСС.

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.