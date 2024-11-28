Виталий Дьяков прокомментировал результат матча «Ростов» — «Спартак»

Бывший отечественный футболист Виталий Дьяков высказался по итогам второго матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком».

«Наверное, «Спартак» провалил первый тайм, так как вышел на игру не основным составом. «Ростов» смог реализовать свои моменты, а потом уже играл по счёту. Станкович сделал замены и выпустил основных игроков. «Спартак» смог забить один гол и имел хорошие голевые моменты. Если бы сравняли счёт, то было бы опаснее. В целом «Ростов» — молодцы, что одержали победу и прошли в следующую стадию», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.