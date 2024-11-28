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Канчельскис — об ошибке Сафонова: если играешь кулаком, должен выбивать мяч, как Дасаев

Канчельскис — об ошибке Сафонова: если играешь кулаком, должен выбивать мяч, как Дасаев
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (0:1) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Если вратарь играет кулаком, то он должен выбивать мяч, как выбивали Дасаев, Харин и Уваров до середины поля. Либо ты ловишь, либо отбиваешь — нельзя промахиваться. Поэтому в пропущенном мяче от «Баварии» есть доля вины Сафонова. Можно было постараться поймать мяч, хотя это было тяжело сделать в борьбе. Если мы сейчас посмотрим на российских вратарей, то большинство из них не отбивает мяч кулаком. Это вопрос к вратарской школе и тренерам.

Но 0:1 с «Баварией» — это не 0:3. В целом Сафонов отыграл достойный матч. Важно, как на эту ошибку отреагирует тренерский штаб «ПСЖ». Если они верят в него и доверяют ему, то он сыграет уже в следующем матче. Если есть сомнения, то сыграет другой вратарь», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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