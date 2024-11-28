Чистяков поделился эмоциями от победы «Зенита» над «Ахматом» в матче Кубка России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по итогам второго матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

«Сложная игра, хотя у нас был большой задел после первого матча. В Грозном всегда тяжело играть, «Ахмат» дома вдвойне заряжен при поддержке родных болельщиков. После второго гола стало попроще, но соперник не сдавался», — сказал Чистяков в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся в среду, 27 ноября. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Общий счёт по сумме двух матчей составил 5:1. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).