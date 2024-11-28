Президент РПЛ объяснил собрание клубов после заявления губернатора Самарской области

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил собрание клубов высшего российского дивизиона после скандального заявления губернатора Самарской области.

«Громкое заявление губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект это произвело. Мы сочли важным собрать клубы оперативно и пообщаться. Все клубы, кроме «Крыльев Советов», приняли участие, они предупредили, что не смогут. Но Джабраилов прилетел к нам, выступил. Состоялось общение, он донёс определённый посыл от губернатора. Хотя диалога нормального, как по мне, не состоялось.

Мы направили обращение к губернатору Самарской области от лица РПЛ. Главное, что мы просим — понять, что мы готовы поделиться экспертизой для восстановления ущерба. Мы настаиваем на тщательном совместном расследовании. Я готов лично принять губернатора. Мы не можем оставить это просто так. Все клубы просят лигу разобраться в сложившейся ситуации. Я призываю и прошу не оставлять факты, озвученные губернатором, на бездействие. Прошу включить лигу и клубы в этот процесс», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.