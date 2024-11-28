«Нулевая терпимость». Глава РПЛ — о наказании «Крыльев» в случае доказательства коррупции

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что самарские «Крылья Советов» будут наказаны в случае доказательства факта коррупции.

«Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что всё это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать всё, хотим знать фамилию человека. У лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесён репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.