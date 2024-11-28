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Президент РПЛ рассказал, как могут наказать «Крылья Советов» после коррупционного скандала

Президент РПЛ рассказал, как могут наказать «Крылья Советов» после коррупционного скандала
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как могут наказать «Крылья Советов» после коррупционного скандала.

«Есть фактура, мы должны действовать в правовом поле. В спортивном регламенте есть разного рода санкции — снятие очков или снятие с соревнований. А есть уголовный процесс. Есть формулировка от губернатора, что пришёл представитель клуба и попросил деньги на коррупционные схемы. Мне говорить о том, какое наказание может грозить клубу и этому человеку, будет голословно. Нанесён удар по репутации индустрии. Если факты подтвердятся, должно быть самое суровое наказание. Если не подтвердится, то мы не можем позволить накидывать на нас без фактов, потому что это наша репутация.

Мы — пострадавшая сторона. Мы просим привлечь нас к работе. Мы хотим разобраться в этом до конца. Я лично прошу губернатора Самарской области привлечь нас к этой работе», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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