Президент РПЛ объяснил, зачем хочет встретиться с губернатором Самарской области

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о желании встретиться с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Если бы я не чувствовал доверия со стороны Федорищева, я бы не искал встречи. Он говорит о чистоте футбола, я тоже. Почти для всех это стало внезапным. Но форма подачи… Уверен, что после личного общения с губернатором мы пойдём с ним в одну сторону», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.