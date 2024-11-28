В РПЛ заявили о желании сотрудничать с РФС по вопросу «нечестного судейства»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил о желании сотрудничать с РФС по вопросу «нечестного судейства».

«Все органы футбола должны объединиться, а не переложить друг на друга. Завтра на исполкоме лично пообщаюсь с Дюковым, мы с ним на связи каждый день. Если судейство сейчас нечестное, это надо искоренить», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.