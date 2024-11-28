Президент РПЛ — о заявлении губернатора Самарской области: переживаю за весь футбол

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему было организовано собрание клубов высшего российского дивизиона после скандального заявления губернатора Самарской области о коррупции в судейском корпусе. Ранее он заявлял, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам», которые имеют связь с судьями.

«Я переживаю за всю индустрию. Удар может быть нанесён по всему профессиональному футболу. Я хочу совместно разобраться. Все мы по-разному переживаем за индустрию. Но здесь та ситуация, которая может иметь слишком большие последствия», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.