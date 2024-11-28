«Никто назад не сдаст». Президент РПЛ — о судейском скандале в лиге

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Я не хочу думать о том, что это будет растворяться. Когда такие люди заявляют о таких вещах, они в любом случае имеют последствия. Уверен, что никто назад не сдаст», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.