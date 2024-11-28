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Полузащитник «Локомотива» Карпукас уточнил, как правильно произносится его фамилия

Полузащитник «Локомотива» Карпукас уточнил, как правильно произносится его фамилия
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас уточнил, как правильно произносится его фамилия. Он признался, что и сам иногда путается в произношении своей фамилии. Правильный вариант — ударение на последний слог.

“Ударение — на последний слог. На самом деле часто путают. В том числе в команде. Я не поправляю, потому что это со мной с детства уже. Иногда сам путаюсь, как звучит моя фамилия», — сказал Карпукас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, «Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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