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В РПЛ объяснили, почему «Крылья Советов» не участвовали в собрании клубов

В РПЛ объяснили, почему «Крылья Советов» не участвовали в собрании клубов
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Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему представители «Крыльев Советов» не посетили собрание клубов высшего российского дивизионе после скандального заявления губернатора Самарской области. Ранее чиновник заявил, что «Крылья» должны 36 млн рублей «преступникам», которые связаны с судейским корпусом российского футбола.

«Тема для руководителей «Крыльев» чувствительная. Мы созванивались с Вадимом Андреевым вчера несколько раз. Он объяснил, почему участие принять не сможет. Более мне сказать пока нечего. Уверен, Вадим скоро всё расскажет», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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