Президент РПЛ назвал ситуацию с «Крыльями Советов» самым большим ударом в карьере

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал ситуацию с попавшими в коррупционный скандал «Крыльями Советов» самым большим ударом в своей карьере.

«Нынешняя ситуация — самый большой удар, с которым мне пришлось столкнуться в РПЛ. На отстранение от Европы мы повлиять не можем, а тут удар. Последний раз по мне так била история с Кокориным и Мамаевым», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.